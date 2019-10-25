美國高階官員今天表示，自土耳其發動入侵敘利亞北部軍事行動以來，已經有超過100名極端組織伊斯蘭國（IS）囚犯，趁混亂逃逸。

詢及那些囚犯時，美國國務院敘利亞特使傑福瑞（James Jeffrey）告訴眾院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）:「我們要說，逃離囚犯已超過100人，我們不知道他們的下落。」

在美國總統川普同意撤離與敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）結盟的美軍後，土耳開始對敘利亞發動軍事攻擊。

敘利亞民主力量是庫德族領導的軍事聯盟，致力對抗IS武裝勢力。

傑福瑞表示，庫爾德戰士仍竭力看守IS囚犯，儘管他們警告指稱，勢必得投入更多資源來對抗土耳其入侵。

傑福瑞又說:「敘利亞民主力量看守的幾乎全部監獄仍很安全，SDF人員仍駐守當地。」

不過，這些說法似乎與川普先前所發推文的主張不一致。川普的推文寫道:「庫德族很安全，而且和我們合作良好，被俘虜的IS囚犯牢牢關押。」

庫德族戰士已撤離一處關鍵邊境地區，作為美國居間斡旋與土耳其達成停火協議的一部分。

(中央社)