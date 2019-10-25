英國首相強生表示，他會給國會更多時間審查他的脫歐方案，但條件是同意提前於12月12日舉行大選。

強生（Boris Johnson）在電視播出的談話中指出，假使國會議員真的想要有更多時間研究他的協議，「可以，但他們必須同意12月12日舉行大選」。

(中央社)