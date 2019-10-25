新聞深喉嚨

港女命案凶嫌陳同佳是否來台，蔡政府以政治理由拒絕，之後定調「香港政府不辦我們辦」。挺韓名嘴陳揮文竟「稱讚」蔡英文這一點，指蔡為了連任是這麼團結，而國民黨則不是那麼團結。

陳揮文在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，他對民進黨陳同佳案快速的危機處理，非常「佩服」，一發現苗頭不對趕緊轉彎，發現不能硬拗了，剩80天要投票了，發現民意跟民進黨對著幹，而站在國民黨和總統參選人韓國瑜這邊，民進黨發現後轉彎了，臉被打得很腫又怎樣，選舉能贏就好了，所以韓國瑜說民進黨像「妖怪」，而這樣的處理，就是國民黨和韓國瑜這邊要學習的。

陳揮文表示，看到蔡總統為了連任是這麼的團結，韓國瑜其實是弱勢，日前蔡跑行程被噹，媒體問，怎麼一直在跑這個？蔡說，「拜廟也在總統行程內。」被妳罵被妳笑也沒關係，之前廟的司儀祝蔡總統當選，如今則改成蔡總統加油，人家多厲害，上班時間被說怎麼能講當選，改加油總可以了吧。

陳揮文甚至認為，從私菸案到陳同佳事件，這麼多弊案，蔡英文還贏他不相信，「妖怪」也有出錯的一天，並不會贏。這些跟韓國瑜無關，是蔡陣營自己弄出來的，「妖怪」自己出錯，會自食惡果。

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(中時電子報)