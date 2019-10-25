霍啟剛只要一有空重心全擺在家人身上。(取自霍啟剛微博)

大陸「跳水皇后」郭晶晶2012年嫁給愛情長跑多年的香港富商霍英東長孫霍啟剛，結婚7年多感情甜蜜，今年初才生下第三胎女兒。從跳水皇后變成身家百億的豪門媳，郭晶晶近日接受大陸媒體專訪，也揭密了婚後生活，她坦言現在兩人生活重心全都在孩子身上，「我其實很心疼啟剛，因為每天都在外面跑很忙，但是啟剛都還會抽空跟我們一起了。」

郭晶晶接受陸媒專訪，被問起結婚與運動時期差別有多大，她坦言覺得最好的時候就是談戀愛、結婚沒有孩子的時候，每天可以睡到自然醒，可以想做什麼就做什麼，有了孩子後生活就是另外一種生活，「不能說你完全為了孩子，但是你還是會很多重心會在孩子身上，比如說孩子上學啦、孩子教育問題啦，孩子身體健康不健康啊，又回到好像以前訓練一樣，每天早上6點鐘要起床了。」

郭晶晶的婚後生活也和大部分人一樣，男主外女主內，平時郭晶晶照顧孩子，霍啟剛就在外頭忙事業，郭晶晶對此坦言：「啟剛就現在很忙…我其實很心疼啟剛，因為每天都在外面跑很忙，但是啟剛都還會抽空跟我們一起了，他如果沒有應酬晚上都會回來跟我們吃飯了。」即便是應酬中間只有一小時空檔，霍啟剛也會特地回家看孩子再出去。

不只如此，霍啟剛週末也是專心陪家人，帶兒子去圖書館、博物館，郭晶晶說：「他想事情很周到的，他永遠是想前一步的，他會做這件事之前，他會把後面三步都想好。」

另外，郭晶晶也談及了她退役原因，她說那時候其實很捨不得離開熱愛的運動，但是又覺得再拿一個奧運冠軍，她也只是個奧運冠軍，不會變成宇宙冠軍，這份糾結也讓她壓力大到每天睡覺都夢到在跳水，不過那時候還是男友的霍啟剛跟她說了一句話，「其實妳都練了這麼多年了，妳不如出去看一看，這個世界其實不是只有跳水，不是只有國家體育總局。」最終讓她決定退役，跑去英國學習語言，開啟另一段不一樣的人生。

(中時電子報)