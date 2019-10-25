世界球后戴資穎在台北時間今天凌晨1點過後，於法國羽球公開賽女單第二輪上陣，為了小戴熬夜的球迷等到完美結局，小戴21比17、21比17解決韓國選手金佳恩，再次闖進法國站8強，將與今年世錦賽冠軍印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）爭奪4強。

戴資穎過去和金佳恩只交手過一次，正是今年8月世錦賽，當時小戴直落二勝出，雖然金佳恩目前世界排名第23，和戴資穎有段差距，但首局打來相當難纏，不但5度追平分數，還曾6比5超前過，所幸關鍵時刻小戴發揮較好，穩住小幅的領先差距，成功斬獲一局。

第2局同樣廝殺激烈，雙方6度戰平，中段小戴靠著4比0小高潮要回領先，在金佳恩追到只剩1分差距時，小戴再補上5比0攻勢甩開對手追擊，經過40分鐘較量後順利以直落二奪勝。

在球后上場前，於同一場地早小戴一場出賽、世界排名第16的寶島男雙組合廖敏竣/ 蘇敬恆，在落後一局的情況下上演逆轉秀，經過65分鐘拚鬥，14比21、21比17、21比15擊敗丹麥搭檔彼德森（Mads Conrad-Petersen）/鮑伊（Mathias Boe）。

(中時電子報)