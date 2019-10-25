美軍積極開展以中俄為目標的軍備競賽

美國近年來把中國大陸與俄羅斯視為戰略競爭對手，拿出冷戰時期對付前蘇聯那一套做法，加緊各種新式高精密武器研發。這使得列在機密項目內的國防支出大幅成長，機密預算比例佔2020年國防預算7180億美元中將近11%，其增幅遠高於整體國防預算增長。而機密預算向來不易受監督，美國幾大軍火商則藉此掩護大賺其錢。

據《防務1號》報導，被五角大廈列入機密的國防預算項目大幅增加，國防承包商獲利亦快速成長。美國2020國防預算較前一年增長5%，但機密項目增長6%，新的財政年度將有11%（約760億美元）的國防預算被列為機密項目。而連眾議院武裝委員會主席亞當．史密斯(Adam Smith)都批評，機密項目過多會躲避議會、媒體與公共團體監督，造成浪費，傷害民眾對政府的信任。

不過，有一群人正在熱烈談論機密預算支出，他們是美國國防承包商的高管與華爾街分析師們討論季度收益時的熱門話題。承包商表示，機密項目增長快速，尖端技術開發部門利潤成長比公司整體成長大得多。

報導說，今年洛馬公司獲得約6億美元的機密資金用於開發高超音速武器技術和原型，明年這個項目可望增長到約10億美元。而這只是用於開發，尚未計入量產的資金。雷神公司去年財報中的機密項目增長46%，達70億美元，佔公司整體收入19%。諾格公司的航空部門去年有10億美元的無人機機密項目，另外還有金額更高的隱形轟炸機開發。

此外，像高能雷射、高功率微波、太空武器、高超音速武器與反高超音速武器、新一代傳感器和網路安全等，都是國防部《國防戰略》和《導彈防禦評估》兩份報告中提到的尖端武器開發項目。

海軍的作戰計劃與戰略副部長斯圖亞特．蒙許(Stuart Munsch)稱，冷戰之後美國沒有全面競爭的對手，但現在中國大陸和俄羅斯的崛起，五角大廈因而恢復了過去冷戰時期的保密手段，對訊息的披露更加謹慎。

不過，報導指出，推動政府透明化人士認為，過度保密會傷害美國人，也會傷害保護美國的軍人。美國國際政策中心的武器與安全項目主任哈頓(William Hartung)說，國防機密項目增加，就很難獨立評估國防支出是否有價值。目前五角大廈的預算已經接近二戰以來的最高水平，預算資金本來就有逃避監管的傾向，一旦機密類別遭過度使用，就會會造成大量的浪費。

(中時電子報)