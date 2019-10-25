英國首相強生今天呼籲，提前於12月12日舉行大選，以打破英國脫歐僵局。這是他首次承認無法趕在下週「不能脫毋寧死」（do or die）的期限前脫離歐洲聯盟。

強生（Boris Johnson）致函在野工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn），信中表示，他會給國會更多時間審查並批准他的英國脫歐協議，但國會議員必須支持於12月大選。這是強生第三度試圖強推提前大選。

強生在給柯賓的信中說：「國會拒絕做決定，但不能拒絕讓選民換一個可以做決定的新國會。」

工黨則指出，唯有強生率領英國無協議脫歐的風險不再，該黨才會支持舉行大選。不過其他在野黨持反對立場，因此強生這項提議能否實現有疑問。

歐盟會員國已原則同意，再將英國脫歐日期由本月底延後，但尚未確定新的期限。

國會表決通過強生的脫歐協議，但隨後否決他想要在10月31日期限完成脫歐的時間表。強生執政團隊認為，舉行大選是打破英國脫歐僵局唯一方法。

(中央社)