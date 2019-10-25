美國國務院領事事務局今天更新網站內容，增加各國旅遊安全細節。根據香港專頁內容，國務院7日更新香港旅遊警示，提醒外界中國誣控美國煽動香港抗爭，讓美國民眾與領事人員皆受影響。

香港「反送中」示威運動從6月以來，已延燒數月，美國國務院8月提升對香港旅遊警示至2級。由於情勢持續升高，香港政府本月4日也引用「緊急情況規例條例」頒布禁蒙面法，美國國務院隨即在7日更新旅遊警示內容。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，1級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級是最嚴重的「請勿前往」。

根據國務院最新旅遊警示內容，香港多個區域自6月以來，發生大大小小規模的政治示威抗爭，地點包含在地鐵站、購物中心及香港國際機場。旅遊警示也表示，雖然抗爭大致和平，但有時會變暴力並打亂香港交通。

旅遊警示也提醒，香港警方使用各種群眾控管措施，包含發射催淚瓦斯、橡皮子彈及水柱等，港府並在4日引用緊急法頒布「禁蒙面法」。旅遊警示也指出，示威行動可能在沒預先通知情況下發生，反送中抗爭也可能持續下去。

相較國務院8月發出的旅遊警示，7日更新的內容也多了一段關於中國指控美國介入香港抗爭的情形。旅遊警示表示，中華人民共和國進行宣傳行動，誣控美國煽動香港示威抗議，讓美國民眾與美國領事人員都受影響。

香港「反送中」抗爭在美國國會受到高度關注。上個月25日，美國參眾兩院外交委員會相繼無異議通過「香港人權與民主法案」，要求美國政府每年點名、制裁侵犯香港人權人士。眾議院隨後在本月15日，以口頭表決方式無異議通過眾院版法案。

(中央社)