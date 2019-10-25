鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲已不可能投入2020總統大選，郭、柯粉的流向，變成韓蔡兩陣營爭取焦點。宅神朱學恒認為，郭粉可能會轉投蔡英文者多於韓國瑜。而柯粉本來沒柯就投蔡，但最近綠營沒事就打柯，現在可能會投廢票。

朱學恒接受香港媒體《中評網》訪問時表示，郭台銘迄今雖沒有給予郭粉明確指令，但因韓粉過去對郭粉的攻擊傷口，短期難以癒合；加上郭粉很多是理性選民，因為郭經營公司有成，所以也認為郭能拯救「中華民國」，這方面也與訴求感性的韓國瑜相衝突。朱學恒認為，韓國瑜沒有辦法爭取到郭粉，這並不是韓的錯，是過去韓粉出征累積下來的，因此預期轉投給蔡英文的郭粉會多於韓國瑜。

至於柯粉的流向，朱學恒指出，柯粉本來就是不能投柯文哲就投蔡英文，但最近民進黨閒到沒事狂打柯，因此現在柯粉與民進黨有「不共戴天之仇」，而且柯粉又有很多是年輕人，他們也不可能投票給韓國瑜，所以乾脆投廢票。

朱學恒強調，柯粉、郭粉很難推估是多龐大的族群，沒有柯、郭這兩人後，柯粉、郭粉「沒什麼好投」，加上選情趨勢穩定，因此柯粉、郭粉對選情影響不大。

(中時電子報)