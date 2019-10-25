美國副總統彭斯（Mike Pence）4日針對美陸關係發表演說指出，大陸在過去一年，勸誘另外兩國從承認台北轉向承認北京。彭斯重申，美國將與台灣、香港站在一起。他也呼籲國際社會，與台灣交往不會威脅和平，而是會維護區域和平。

美國副總統彭斯當地時間24日上午（台灣時間24日晚間11時許）在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）發表演說。談到台灣問題，彭斯表示，美國與台灣站在一起，美國政府批准額外對台銷售，也承認台灣在全球貿易經濟中佔有重要地位，他並聲稱台灣是「文化和民主的燈塔」。

香港「反送中」議題延燒，彭斯也對香港反送中示威者喊話，不妨以繼續以非暴力的方式示威；另彭斯也敦促大陸展現克制，並履行其尊重香港人民的承諾。

在彭斯演說前外界也有分析，有觀察家認為，彭斯在中國問題上扮演「黑臉」的角色，這樣川普就可以在他認為適合與大陸國家主席習近平達成協議時，改變他的講話基調。

(中時電子報)