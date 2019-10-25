國民黨總統參選人韓國瑜展開全台傾聽之旅，國民黨高雄市議員宋立彬直指，韓國瑜所到之處都是人潮簇擁，蔡英文卻完全沒辦過一場大型造勢，韓人潮氣勢完勝蔡。而從挺韓的支持者大都是自發性來看，最後的勝利者絕對是韓國瑜。

宋立彬接受香港媒體《中評網》專訪時質疑，民調高有什麼用，蔡英文完全沒有辦過一場大型造勢，就是怕被看穿民調假象。而韓全台傾聽之旅帶起的這股氣勢，所到之處不管是拜廟、座談會、逛夜市、在深綠選區台南舉辦首場造勢活動，支持者擠到爆，多到滿出來，這就是韓國瑜支持度的最佳佐證。

韓國瑜曾說過民調是冷冰冰的數字、民心是熱呼呼的感情，宋立彬認為，韓造勢活動現場都能感受到民眾的熱情，像在台北辦大型造勢活動，只有韓粉願意從高雄舟車勞頓自己花錢搭車、搭火車、甚至集體揪團搭車北上。挺韓的支持者大都是自發性，連一瓶礦泉水都不用發，不用像民進黨出現「發便當留人」這麼難看的情況，從這兒可看出，最後的勝利者絕對是韓國瑜。

宋立彬反問，如果蔡的民調這麼高，蔡韓民調落差這麼大，為什麼蔡英文到現在完全沒辦過一場公開造勢活動？宋立彬認為，就是因為蔡怕沒有辦法號召那麼多的辣台粉，擔心氣勢如果沒有激發出來，就代表蔡的民調高根本是假的。他相信接下來蔡英文頂多就辦一場總部成立大會，最後一天辦一場造勢晚會而已。宋立彬甚至斷言，蔡絕對不敢辦大型造勢活動，因怕被攻擊「民調贏那麼多，實際上人潮卻有落差」。

(中時電子報)