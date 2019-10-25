搶攻台灣「哈日美食」商機，日本料亭三角集團瞄準台灣市場新創「三角守破離」全新餐飲品牌，首店開在台北市信義區微風松高B2並於昨（10／24)日正式開幕，即日起至11／11日期間，凡到店消費結帳時掃描QR Code並加入三角守破離LINE官方會員，即可享有該筆消費50元折扣優惠。

料亭三角集團創立於明治二年，距今已有150年歷史，集團旗下現有「料亭三角」、「新湊懷石」、「金澤製麵所」「三角屋」與「Hanasaku」等5個餐飲牌，在日本連鎖店數共11家。在台灣市場則在台中三井已開出「三角六代目」和「金澤製麵所」，昨日在微風松高開幕的「三角守破離」是在台第3家門店。

料亭三角集團社長社長桶谷靜宏表示，正統日本料理在台灣外食餐飲市場尚有很大成長空間，且台灣喜歡日本料理的年輕世代客人也持續增加，料亭三角集團將在台持續拓點展店，目標3年內開出20家。

「三角守破離」標榜傳承集團150年歷史廚藝經驗，並有秘制醬汁，菜單主打從日本進口來台的海津屋富山水見烏龍麵，並以綜合鰹節（柴魚片）、鯖節(青花魚片）、宗田鰹節（宗田柴魚片）、沙丁魚片、竹筴魚片等六種不同的柴魚片熬製黃金湯底，號稱是「絕無僅有的味道」。

同時菜單上並有現炸天婦羅，每日嚴選新鮮鰻魚，先炙烤後再蘸上獨家祕製醬，再以炭火手工烤製的蒲燒風鰻魚。人氣天婦羅鰻魚飯更搭配嚴選的池上米和油脂降低53％的天婦羅，強調以「美味＋健康」作為品牌特色。

(工商 )