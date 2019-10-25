郭台銘日前在台北舉辦首場粉絲見面會。（資料照片 趙婉淳攝）

親民黨昨放出風聲， 2020總統大選這一役不會缺席，台北市長柯文哲會選機率大降，加上鴻海集團創辦人郭台銘棄選，兩人鐵粉未來投票動向值得關注。宅神朱學恒分析，郭粉過去受到韓粉攻擊，因此韓國瑜是要爭取郭粉？他直說「沒辦法」，另一方面，柯粉的心態原本是沒柯就投蔡，但最近綠營頻頻攻擊柯，因此柯最終將選擇投廢票。

中評社報導，針對郭粉的流向，朱學恒認為，郭台銘迄今沒有給予明確指令，且仍以中華民國派自居，因此預期郭粉在投開票所將會是自由開火的狀況，不過轉投給蔡英文的會多於韓國瑜。

朱學恒指出，韓粉過去對郭粉的攻擊、屠殺，這方面的傷口短期難以癒合的；第二郭粉很多是理性選民，因為郭公司經營得很好，所以認為郭也能拯救中華民國，這方面也與訴求感性的韓國瑜相衝突。韓國瑜是否有辦法爭取郭粉？朱學恒直說「沒辦法」，但這不是韓國瑜的錯，是過去韓粉累積下來的所作所為。

至於柯粉的流向，朱學恒說，柯粉本來的想法就是不能投柯文哲就投蔡英文，但最近蔡英文、民進黨狂打柯，因此現在柯粉與民進黨有「不共戴天之仇」，這樣的狀況柯粉可能報復性的投票給韓國瑜，但柯粉又多是年輕人，要年輕人投給韓恐怕過不內心的那關，在猶豫的情況下就會投廢票。

不像韓粉鐵板一塊，朱學恒認為，柯粉、郭粉兩者是流動性的，很難推估有多龐大的族群，同時柯粉、郭粉的首選就是柯文哲與郭台銘，沒有這兩個人後「沒什麼好投」，加上選情趨勢穩定，因此柯粉、郭粉對於選情的影響不大。

(中時電子報)