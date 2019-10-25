2019鯤鯓王平安鹽祭26、27兩日將熱鬧登場，豐富精彩的表演也是一大特色。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

2019鯤鯓王平安鹽祭26、27兩日將熱鬧登場，豐富精彩的表演也是一大特色。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

雲嘉南濱海地區一年一度結合特有鹽業文化及宗教信仰活動的「鯤鯓王平安鹽祭」，26、27兩日將熱鬧登場，26日一早於井仔腳鹽田進行請鹽科儀，下午2點平安鹽祭正式開始，邀請阿卡貝拉「The Pure純粹人聲樂團」、傳統陣藝「龍家將」開幕演出，遊客除了排隊領平安鹽福袋，還可欣賞精彩表演。

10月26日節目首先登場的是由台南4所學校共同演出的藝陣，為今年平安鹽祭揭開序幕，還有梵羽小舞劇坊等傳統民俗舞蹈、街藝表演、異國風情樂團、非洲舞表演，高水準的演出接連登場，精采表演要讓現場民眾一飽眼福。

10月27日則表演節目則以高雄鼓道場、亂打打擊樂、國樂打擊、飛揚民族舞團、LIVE Band、雙金氏世界紀錄保持人-溜溜球達人楊元慶、火舞等精彩演出。兩天精彩的表演請到多團知名表演團體，內容豐富多元，要讓遊客意猶未盡。

每年搶手的限量紀念平安鹽袋，26、27兩日從11時開始，每天共發放6場次。由南鯤鯓代天府設計的黃色款平安鹽袋，兩日皆有博杯送鹽袋挑戰賽，最高杯還可獲獎金5萬元，第2、3名也有大獎。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，除了欣賞精采表演節目，若想了解南鯤鯓歷史文化，可參加大鯤園及南鯤鯓廟宇中英文廟宇導覽，民眾參加導覽解說之後，還可獲得一次夾夾樂機會，有機會獲得今年限量「抱平安」平安抱枕。

(中時 )