氣象達人彭啟明表示，今天仍維持東北風的天氣，近期到未來一周的天氣都很類似，只是有沒有水氣在東北角讓北部及東部迎風面，有些和地形交互發展的降雨，周末到下周一都維持像今天類似的天氣。

彭啟明表示，下周二三可能水氣稍多一些，偶有局部雨勢，中南部仍是穩定的天氣，稍微留意空氣品質，溫度上仍維持和過去幾天類似的天氣，這是很舒適穩定每天變化不大的天氣，周末在北部及東部的溫度在20-28度，中南部22-30度，下周水氣稍多，北部溫度會略降。

另外，彭啟明指，近期在東亞的高緯度地區，其實已經大幅降溫，在中國的西北到東北，以及華北區域，都出現明顯的雨雪天氣，更是明顯的大降溫，東岸也是有明顯的溫差，甚至到長江中下游都是如此，很符合霜降的特性，不過冷空氣到中低緯度時，已經大幅減弱，尤其要越過溫暖的海域到台灣，大致上我們都感受不到冷空氣的變化。但未來北方冷空氣將有時序的一波波增強南下，可能到十一月初，台灣就會感受到些降溫的過程，但這離很有感的冷氣團等級還有段距離，還要等到十二月。

(中時 )