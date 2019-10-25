國民黨總統參選人韓國瑜近期提出要一次性展出故宮文物、在3000公尺以上高山設立升旗台等想法，但故宮話題一出就被批評又說大話、不切實際，就有名嘴直言，韓黑們討厭韓國瑜有3個原因。

韓國瑜日前曾說，故宮文物一次攤開展必轟動全世界。這太違反一般常識判斷的話一出，真的轟動全台，不分藍綠紛紛砲轟是根本天方夜譚。國政顧問團顧問、行政院前院長張善政緩頰，韓國瑜當天拋出故宮文物展出的想法，是針對觀光政策中所提出的「旗艦景點」來做說明，全部展出的意思，是希望就所有文物，一次有系統地審慎規劃，分批輪流展出具有代表性的文物，讓國人能了解故宮蒐藏的全貌。

韓國瑜昨天(24日)下午前往雲林時，改口強調，台灣的高山有上百座，不可能全部設置升旗台，但長期失修的，可以考慮整修。

網友VANNN在批踢踢政黑版發文，21日政論節目《關鍵時刻》，名嘴黃世聰說「現在中小企業很多人的想法是很不喜歡DPP和蔡英文當總統，但看到韓國瑜，若在公司是主管/企業主等，更會覺得這種人，一、不認錯、找借口，二、草包，三、不用心做事。你的同事或部下說 「不是遲到，是Delay」，我們先定義什麼叫「遲到」等讓人討厭，所以更不想韓當總統。

網友也紛紛痛罵，「韓太快自己爆炸，爛死」、「韓就是檯面上最爛的那個」、「蔡很爛，但韓選上更丟臉」、「韓當選的未來太可怕」、「韓就爛十倍」、「從來沒見過這麼荒唐總統候選人」。

但也有網友勉為其難地緩頰「韓倒是不一定輸，因為韓粉票票入軌」、「民進黨讓人賭爛的點在於改革做一半」。

(中時電子報)