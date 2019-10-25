美國副總統彭斯24日在華府智庫威爾遜國際學者中心舉辦活動中發表了對中國大陸政府措辭嚴厲的講話。但他也強調，華府仍然致力於在平等互惠的基礎上與北京建立務實的合作關係。他還表示，美中兩國有望在11月舉行的APEC峰會上達成第一階段貿易協定。

美國之音今天報導，彭斯在演說中指責北京繼續打壓實行民主的台灣國際空間。他說：「在過去一年，大陸通過金錢外交誘使另外兩個國家與台北斷交轉而承認北京，增加了台灣民主的壓力。」彭斯說，美國今年批准了更多的對台軍售，以展示對台灣的支持。

彭斯講話多次提到香港，表示美國支持香港民眾以非暴力方式對自由和民主的抗爭。他說：「在數百萬民眾走上街頭和平抗議之際，我們為香港民眾發聲。川普總統很早就明確表示，必要要有尊重港人權利的和平解決方案，這些權利是1984年《中英聯合聲明》所列明的。」他說，香港人民在這場抗爭中展現出對自由民主的追求也鼓舞了美國人。

彭斯對敏感的台灣、香港、新疆和宗教問題批評北京。他說：「中共政府逮捕基督教牧師，禁止銷售《聖經》，拆毀教堂，監禁了超過100萬的維吾爾穆斯林。因其對待新疆穆斯林少數族群的方式，我們追究了北京的責任，上個月，川普總統對一些中共官員實施簽證限制，並且對大陸20個公安部門和8家企業實施制裁，以懲罰他們參與迫害維吾爾人和其他大陸穆斯林。」

彭斯批評北京，違背了與美國在雙方貿易談判中作出的承諾，而且在一些不公平貿易行為上反而變本加厲。他特別批評北京加大了竊取美國智慧財產權的行為。

彭斯還指責北京擴大在南海和東海的軍事影響力。他說，北京的這些行為給美國的盟友和區域的安全構成威脅。

(中時 )