向美表態！南韓：放棄開發中國家地位 08:232019/10/25 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 據韓聯社報導，南韓25日宣布決定放棄在世界貿易組織開發中國家地位，讓美國離改革全球貿易體系的目標更進一步。（示意圖／達志影像） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據韓聯社報導，南韓25日宣布決定放棄在世界貿易組織開發中國家地位，讓美國離改革全球貿易體系的目標更進一步。 (中時電子報) #南韓 #WTO #開發中國家 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 參訪檜意森活村 韓國瑜：觀光產業很重要不能放棄 12:202019/10/21 政治 陳同佳案衍生司法爭議 法務部：從未放棄管轄權 20:552019/10/21 政治 拒陳同佳投案 放棄主權與踐踏人權的荒唐行徑 20:562019/10/21 政治 朱立倫對韓提議題表肯定 努力轉化「未表態」選民 12:292019/10/22 政治 朱立倫籲：爭取不表態選民 12:442019/10/22 政治 陳同佳案蔡英文說話了：未放棄司法管轄權 13:402019/10/22 政治 陳同佳案 蔡英文：從來沒有放棄司法管轄權 19:062019/10/22 政治 美參議員施壓 促聯邦退休基金放棄追蹤MSCI中國指數 11:512019/10/23 財經 莫雷撐港推特風波 歐尼爾：莫雷表態並沒有錯 16:062019/10/23 兩岸 金正恩不爽金剛山 兩韓降至冰點 04:102019/10/24 國際大事 國際熱門新聞 慘！偷渡陸客關貨櫃棺 冷凍8,050公里 - 時事 根本大型棺材！貨櫃車39命 外媒驚爆：零下25度活活凍死 - 國際 向美表態！南韓：放棄開發中國家地位 - 國際 王室大震盪！泰王狠開鍘6宮廷官員 - 國際 護士一躍變少將 泰廢妃神秘背景僅他知 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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