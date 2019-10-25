美國副總統彭斯24日在華府智庫威爾遜國際學者中心對大陸發表講話，美國之音今天報導，與一年前的講話類似，彭斯嚴厲抨擊了中共政府在多方面的行為。不過，他說，儘管北京的一系列行為使美中關係面臨嚴峻挑戰，但川普政府仍然致力於與北京建設一個務實的雙邊關係。他說，美中關係涉及21世紀的命運。

彭斯強調，華府仍然致力於在平等互惠的基礎上與北京建立務實的合作關係。他還表示，美中兩國有望在11月舉行的APEC峰會上達成第一階段貿易協定。

美國之音報導，在今天的講話中，彭斯批評了美國大企業為在大陸的經濟利益而犧牲了美國人所崇尚的精神。他說：「太多美國的跨國企業向中國的金錢和市場的誘惑叩頭，他們不僅不批評中共政府，也不積極表達美國的價值觀。耐克將其自身行銷為所謂的社會正義鬥士，但是在香港問題上，耐克選擇把社會良心拒之門外。耐克在中國的門店下架了休斯頓火箭隊的商品，加入了中國政府以及對火箭隊總經理七字推文的抗議。那條推文是：『爭取自由，挺香港』。」

彭斯還把矛頭對準NBA。他說：「一些最大牌的球星和老闆，他們經常行使他們的自由來批評這個國家，但是在中國民眾的自由與權利問題上，他們卻失聲了。NBA與中共政府為伍，壓制言論自由，行為就像是那個威權政權全資擁有的子公司。」此前，火箭隊高官莫雷因為一條支持香港示威者的推文而招致大陸政府的報復。而NBA對大陸政府的打壓行為基本上保持了沉默。

他說：「總統已經明確表示，美國不尋求與中國對抗。我們尋求的是公平競爭的環境，開放的市場，公平的貿易，以及中國尊重我們的價值觀。我們不尋求遏制中國發展。我們想要和中國領導人建立建設性的關係，就像我們和幾代中國人享受的關係一樣。如果中國向前一步，抓住這個獨特的歷史機遇重新開始，停止那些占了美國人太久便宜的貿易行為，我知道川普總統已準備好並願意開啟新的未來。」

彭斯表示，美國與大陸首階段的貿易協定有望11月在智利舉行的APEC領導人峰會上達成。他說，大陸領導層向川普總統表達了達成協議的意願。而雙方也有希望在第一階段貿易協定的基礎上進一步解決美中經貿關係中如智慧財產權保護、市場准入、強制性技術轉讓等長期的結構性問題。

彭斯去年曾在10月4日在華盛頓智庫哈德遜研究所就美中關係發表措辭嚴厲的演說，他原定今年6月就美中關係再次發表演說，但被推遲到現在。

(中時 )