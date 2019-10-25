配合「2019ITF台北國際旅展」時程，台北福華大飯店線上旅展即日起開始促銷住宿券，網路限定「江南春海陸商業午餐券」499元，「台北福華住一晚3,900元」。

為回饋展場消費者，台北福華今年推出超多人氣優惠商品，包括展場獨家1.1折「2,500元福華連鎖住宿券」加11元享買一送一（每日限量30套），以及「花園大道平日自助晚餐餐券買一送一」5折驚喜價1,155元(每天限量50張)，更祭出三天兩夜福華連鎖住宿券套票優惠價只要5,000元，優惠折扣低至3.2折，台北、新竹、台中、高雄、翡翠灣、石門水庫、墾丁福華，一券在手全台任遊，4天限時獨賣。

台北福華「中西美食餐券」799元、約4.9折起，憑券可選「江南春」招牌人氣海鮮單人套餐，或「珍珠坊」精緻小巧的龍蝦單人套餐，以及「麗香苑」兩人同行，享用輕食沙拉吧或是品嚐義式番茄海鮮麵。

熱銷明星商品「四人合菜餐券」2,500元，並搭配超值「買四送一」優惠，一券在手遊走江南春、珍珠坊、蓬萊村及麗香苑四間餐廳。

台北福華「彩虹座亞洲美饌自助餐券」550元、約7.3折，「花園大道全日自助餐券套票」5張4,750元、約6.3折，旅展加碼每套加送一張，等於假日晚餐每客不到800元即可大口吃到當日現流生魚料理、炭烤豬肋排、美國肋眼牛及紐西蘭羊肩排等各樣西式自助美饌，全日皆適用的「中式十人桌菜餐券」9,999元約5.5折，適用於宴會廳 (粵菜)、江南春 (江浙)，每桌10位。

福華飯店在旅展期間每日11:00推出限量快閃活動，「2,500元福華連鎖住宿券」加11元享買一送一(限量30套，每人限購1套)，「花園大道平日自助晚餐餐券買一送一」只要1,155元(限量50套，每人限購1套)。滿額贈好康優惠通通有「三天兩夜福華連鎖住宿券套票」買十套送一套，「4人合菜餐券」買四張送一張；「彩虹座亞洲美饌自助餐券」、「中西美食餐券」及「中式10人桌菜餐券」皆買十張送一張，「花園大道西式百匯自助餐券套票」則是買一套送一張。

另外，單筆合併餐券購滿15,000元，即贈「500元餐飲抵用券乙張」一次購足今年所需，買好買滿最超值。而且刷福華富邦聯名卡滿8,000元，或刷富邦銀行信用卡滿12,000元，再贈送20吋行李箱一個；以及現場刷台新信用卡單筆滿6,000元即送資生堂｜Cle De Peau 肌膚之鑰旅行組乙份，數量有限送完為止。

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