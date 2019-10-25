宜蘭唯一國際品牌宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起至11/12日止推出線上旅展，一泊一食住宿券下殺3.5折只要6,800元，一泊二食含兩客知味西餐廳早餐及晚餐優惠價7,800元。

西餐廳雙人午餐平假日優惠餐券1,399元，雙人湯屋優惠價1,580元，而大眾露天風呂平均每張只要650元。此外，酒店為了搶攻商機，特別推出買多贈多活動，凡購買同一票種二十張即加贈兩張，即日起開放搶購。

(工商 )