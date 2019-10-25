宜蘭力麗威斯汀ITF線上旅展 團購買多送多 08:512019/10/25 工商 姚舜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭力麗威斯汀ITF線上旅展，團購買多送多。(業者提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭唯一國際品牌宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起至11/12日止推出線上旅展，一泊一食住宿券下殺3.5折只要6,800元，一泊二食含兩客知味西餐廳早餐及晚餐優惠價7,800元。 西餐廳雙人午餐平假日優惠餐券1,399元，雙人湯屋優惠價1,580元，而大眾露天風呂平均每張只要650元。此外，酒店為了搶攻商機，特別推出買多贈多活動，凡購買同一票種二十張即加贈兩張，即日起開放搶購。 (工商 ) #團購 #旅展 #宜蘭力麗威斯汀 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮 清邁沖繩名古屋最甜 04:102019/10/21 時尚消費 華航 洛杉磯奧克蘭很划算 04:102019/10/21 時尚消費 三大航空卡 加碼回饋搶客 04:102019/10/21 時尚消費 台北旅展11月登場 日月千禧搶先推線上旅展 20:442019/10/22 財經 ITF台北國際旅展11／8開鑼 福袋、大獎拚人氣 17:362019/10/23 財經 凱撒飯店連鎖聯合自助餐券 旅展優惠價6.6折起 21:142019/10/23 財經 花蓮遠雄悅來線上旅展開跑 住宿券45折起 21:112019/10/23 財經 台北旅展 推1111狂歡節吸客 04:102019/10/24 產業．科技 14家航空公司參展 機票大方送 04:102019/10/24 產業．科技 線上旅展傳捷報 ITF人潮待觀察 04:102019/10/25 產業．科技 玩食熱門新聞 2019秋冬離島補助最後一波 五福馬祖半價優惠 - 旅遊 - 工商 宜蘭力麗威斯汀ITF線上旅展 團購買多送多 - 旅遊 - 工商 寒舍集團線上旅展開跑 住宿券下殺27折、餐券優惠57折起 - 旅遊 - 工商 反送中要喝！員工揭密「可不可熟成紅茶」必點Top3 - 旅遊 珍煮丹哪個好喝？員工私心推薦Top5 網讚：喝過就回不去 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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