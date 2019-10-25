中老年人怕骨質疏鬆，補鈣是日常會做的保養，但有人發現補鈣卻還是照常骨鬆，到底問題出在哪裡？ 營養師說，華人飲食普遍鈣攝入量不足，其中吃鹽過量、吃肉太多、從不曬太陽這3種生活壞習慣，正悄悄地奪走我們身上的鈣。

微博《爆炸營養課堂》報導，有人很困惑，已盡最大努力補鈣了，為何成效不彰，仍被判定骨本欠佳。其實這情形相當普遍，因為我們日常飲食生活中，隨處潛藏著偷走鈣的因子，以下來看看這些因子為何能將身體的鈣偷走。

首先，很多人只知道吃鹽過多對血壓不好，更容易患上高血壓。但實際上，吃鹽也會造成鈣的流失。因為鹽含有鈉元素，它和尿中排出的鈣有很多的關係。統計顯示，每當你吃下6克鹽，差不多就會丟掉50毫克左右的鈣。

其次，是吃肉太多，很多肉都含有鈣元素，蛋白質也有利於鈣的吸收，為何吃肉也會導致缺鈣呢？不少人都忽略了，當攝入的蛋白質過多，人體對於鈣的吸收率會下降，而尿排泄鈣增加，就很容易引起鈣的缺乏。所以經常大魚大肉，是會妨礙鈣元素的吸收。

最後，是從不曬太陽。很多人不愛曬太陽，一是不願意出門，二是愛美怕被太陽曬黑了。但當我們曬太陽時，人體會合成維生素D。這雖然不是鈣元素，它卻可以促進身體對於鈣的吸收。

(中時電子報)