內政部長徐國勇(左)、陸委會主委陳明通(中)、法務部次長蔡碧仲(右)

網友討論蘇貞昌內閣。

內政部長徐國勇昨日因陳同佳議題，當場發飆怒批中時記者，要人講話「客氣一點」，引起社會譁然；今年年初起蘇貞昌內閣種種行為都引人爭議，網友整理蘇內閣「最猛三大將」，笑說「戰力十足、小英穩了」！

網友在PTT上表示，「詐神者蘇光頭的內閣首長是不是歷來戰力最猛的內閣啊」，都在質詢時跟立委「對幹」，並舉三名「大將」，第一位是蔡碧仲，「在質詢時反質詢嗆爆立委」；第二是昨天大放異彩的徐國勇，「惱羞回嗆立委、記者」；第三名是時常上媒體版面的陳明通，「專門在質詢台上跳針鬼打牆」；更不用提蘇貞昌颱風天時打電話沒人接「氣噗噗」，旗下其他人更是族繁不及備載，讓網友直說蘇內閣閣員都很寶，每天想盡辦法搶版面。

文章一出引來網友附和，都笑說「囂張內閣」、「不是戰力猛，是不要臉」、「展現不爽不要投的霸氣及氛圍」、「是史上最爛最沒水準的狗院長」、「這三位，替韓拉了不少票，繼續」。

(中時電子報)