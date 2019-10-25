針對國民黨總統參選人韓國瑜「黃金變綠色」一席話， 中央銀行昨發出聲明表示，央行放在「文園金庫」，保存良好，請大家放心。但讓民眾好奇的是，被列為最高機密的「文園金庫」在哪裡？政府又如何安全保管這筆龐大的國家資產？

因為央行的聲明，意外引發大家討論「文園金庫」，據悉，這個國家金庫位於新北市新店區通往烏來山路上一個不起眼的營區內，整個文園佔地2萬多坪，內有多個人工開鑿的山洞。

不止是台灣，其實世界各國都有「金庫」儲備大量黃金，以供發行貨幣使用，至於「文園金庫」藏多少黃金？據估計，央行持有的黃金量為1,362萬盎司，重達423.6公噸，儲備量位居全球排名第十三，最初持有成本不到400美元，但隨著金價飆漲，目前市高達約4698億。

想進入「文園金庫」並不容易，除了圍牆佈滿通電的鐵絲網，文園外有重裝配備的警察，內有逾百名武裝憲兵駐守，最內層還有央行特聘的保全人員，以及24小時防盜系統，進入山洞要先打開厚重鐵門，再經過3道鎖、3道門，才能夠進入庫房，且需持有文園庫房鑰匙密碼的關鍵5人一起在場，才能共同開啟。進入庫房時必須要5人分持鑰匙及密碼，才能共同開啟。

而中央銀行將每一塊金磚編號，不僅每個月定期檢查、不定時派人檢查以外，央行監事會每年都會例行盤點黃金庫存2次，每屆監察院財政及經濟委員會視察1次，內部稽核非常嚴謹，也讓文園金庫蒙上一層神秘的面紗。

(中時電子報)