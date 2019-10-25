苗栗縣南庄鄉1處知名主題農園餐廳，24日下午3點發生火警，消防局據報出動8車20多人前往救災，到場時熊熊火勢伴隨煙霧吞噬餐廳，消防局指出，起火餐廳為3層樓鐵皮建築，燃燒面積約20平方公尺，鐵皮建築已全數坍塌，花費約1個多小時順利控制火勢，無人傷亡。

店家指出，昨日餐廳未營業，不清楚餐廳內為何會起火。由於鐵皮屋建築沿著山壁興建，店內擺放大型木頭家具易燃，導致火勢一發不可收拾，入口處被大火燒到坍塌，消防人員僅能在屋外灌救，起火點疑似位在廚房，詳細起火原因仍待進一步釐清。

(中時 )