大火吞噬南庄知名農園餐廳 鐵皮屋建築坍塌 09:162019/10/25 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗南庄某知名農園餐廳24日下午發生火警，鐵皮屋建築被燒至坍塌。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣南庄鄉1處知名主題農園餐廳，24日下午3點發生火警，消防局據報出動8車20多人前往救災，到場時熊熊火勢伴隨煙霧吞噬餐廳，消防局指出，起火餐廳為3層樓鐵皮建築，燃燒面積約20平方公尺，鐵皮建築已全數坍塌，花費約1個多小時順利控制火勢，無人傷亡。 店家指出，昨日餐廳未營業，不清楚餐廳內為何會起火。由於鐵皮屋建築沿著山壁興建，店內擺放大型木頭家具易燃，導致火勢一發不可收拾，入口處被大火燒到坍塌，消防人員僅能在屋外灌救，起火點疑似位在廚房，詳細起火原因仍待進一步釐清。 (中時 ) #餐廳 #建築 #坍塌 #火勢 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨》台中七期新餐廳 「鰻」有「「藝」思 09:592019/10/21 旅遊 鶯歌4樓透天厝火警奪3命 警消研判這點是關鍵 11:282019/10/21 社會 鶯歌3命火警未裝住警器 消防局：新北市裝設率約4成 16:302019/10/21 社會 未裝住警器 錯失5分鐘逃生機會 04:102019/10/22 社會新聞 安農五寶辦桌 甲安埔總鋪師烹佳餚 15:382019/10/22 生活 歸仁工寮火警延燒 殃及8民宅 15:392019/10/22 社會 台南工寮火警殃10宅 緊急安置29人 23:252019/10/22 社會 保額提高 住宅新舊火險3大利多 04:102019/10/23 財經焦點 屏東特搜基地 訓練包山包海 01:512019/10/24 地方新聞 新莊鐵皮工廠大火 幸無人受困傷亡 09:342019/10/24 社會 社會熱門新聞 空姐妻iPAD跳出「大仁哥」「小狼狗」 綠光夫驚呆 - 社會 窮漁民海灘撿到「石頭」一查…真發大財了！ - 社會 大火吞噬南庄知名農園餐廳 鐵皮屋建築坍塌 - 社會 偷渡悲歌？ 英國貨車司機門一開...悚見39具遺體 - 社會 國家金脈揭密！值4600億世界第13 需5人同時開啟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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