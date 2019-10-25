網友留言。（摘自批踢踢網頁）

近來國民黨總統候選人韓國瑜爭議不斷，讓名主持人謝震武終於忍不住，在旗主持的節目上怒飆韓國瑜12分鐘，網友大驚知識藍真的忍不下去了！

對於韓要在台灣3千多公尺以上高山都要設升旗台，謝震武在政論節目《新聞面對面》上怒飆，要韓記住一句古語，「一言興邦，一言喪國」。韓國瑜現在是總統候選人，所有話語都應該嚴肅以待吧！

謝震武再痛批，光講故宮這件事情，他曾在節目中說過，他不相信張善政敢出來講說，故宮展品可以一次全部拿出來這樣展，所以張後來也出來表示不可能，而新北市立委候選人柯志恩任文化教育委員會這麼多年、這麼專業，也以專業的角度告訴韓不可能！

至於韓稱故宮展品一次展出，謝震武火力全開，直言故宮老早就在數位化了，而且已經做了80%！韓說要讓故宮一次轟動全世界，那故宮已經數位化，請問人有因此而變多？謝痛批張善政搬出數位故宮根本就是在幫韓國瑜圓！幫韓國瑜圓還時，張善政還稱批評韓國瑜的沒有數位頭腦，所以張是在罵韓國瑜沒有頭腦？謝更反問張善政，當韓國瑜說出這些話時，國政顧問團要不要負責？謝震武提醒韓國瑜，政治人物說話不是說給自己聽的，是說給老百姓聽的。

謝震武更以民進黨之前說要將故宮國寶南移，結果遭國民黨批評是政治操作，那韓國瑜現在提出故宮一次展出，不也是選舉操作？國民黨要不要出來痛罵一下？

謝震武更洋洋灑灑說出韓國瑜近來的失言，故宮70萬展品一次展出，結果最後好吧，是笑話，後面變成數位；韓國瑜升旗台今天說的跟昨天說的不一樣，接下來金子變綠，現在理化老師都在討論了，最後是年改議題，現在最主要支持韓國瑜的力量就是軍公教，都希望韓當選能改變？結果韓國瑜僅表示，只要他有能力，他就會調整。所以有能力就調整，那萬一上任發現財政困難，沒有辦法做到，要不要改？改或不改，到大選會變成對決的議題，民進黨不會放過這議題，會直接問韓，改不改給個交代！

對於謝震武的言論，批踢踢網友大驚，紛紛表示，「律師不好惹」、「謝批的是憨導可以昨天說過今天忘記，批張是他護航的太明顯，有看到後面就會知道...連柯志恩今天都很保守不敢護，因為她是相關小組成員會自打臉」、「忍很久受不了了理智線斷裂」、「鄭世維可是非常認同小武哥呢！會不會韓粉出征謝震武，我猜不會！因為他是律師」！

(中時電子報)