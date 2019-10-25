余苑綺(右二)直腸癌復發，22日由父親余天(左二)及母親李亞萍(左)等家人陪同至榮總複診。(粘耿豪攝)

余天和李亞萍2女兒余苑綺（綺綺）上周才產下兒子，不料卻被診斷直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散到肝、肺，而余苑綺兒子因心室中隔缺損住進新生兒病房，加上余苑綺做檢查的關係，到昨天才抱到寶寶，為母則強的余苑綺也曬照感性說：「媽媽真的好愛你們❤️只要能陪你們一起長大，我什麼治療都不怕」。

余苑綺昨晚在臉書曬出抱兒子照，直呼：「今天終於抱到弟弟了」，余苑綺因為癌症復發、做檢查的緣故，3天不能靠近孩子，她只能在遠處看老公餵奶，而余苑綺今將住進榮總，明天開始化療，又要與孩子分離的余苑綺，忍不住感嘆：「好幾天見不到他們」。

不過余苑綺為母則強，她樂觀寫下：「媽媽真的好愛你們❤️只要能陪你們一起長大，我什麼治療都不怕，加油💪」，許多網友紛紛留言為余苑綺打氣「堅強的妳，一定能抗癌成功」、「加油，為了寶貝跟爸媽」、「一定要平安健康 陪著兩個小孩長大」，希望余苑綺早日康復。

(中時電子報)