108全國運角力76公斤級金牌張惠慈，有望拚進東奧.。（台中市政府運動局提供／陳世宗台中傳真）

陳傑在108全國運拿下400公尺跨欄金牌，同時寫下6連霸紀錄。（台中市政府運動局提供／陳世宗台中傳真）

108年全國運動會24日於桃園圓滿落幕，台中市代表隊歷經6天競賽，勇奪55金54銀44銅，共153面獎牌，名列全國第3，並榮獲大會績優單位獎行政院長獎，創下自縣市合併以來，歷年最佳成績！

運動局表示，台中市代表隊各項賽事表現亮眼，自由車項目總計18面金牌，台中狂摘13面金牌，成績斐然；游泳項目共計摘下10金11銀7銅，其中，游泳健將王星皓打破3項大會紀錄、1項全國紀錄，共拿下6金、2銀、1銅佳績，成為游泳項目的最大贏家。

田徑項目則由鉛球選手張銘煌以17公尺68成績，完成9連霸；男子田徑好手陳傑以0.04秒之差，擊敗勁敵桃園市選手楊隆祥奪下男子400公尺金牌，並創下400公尺跨欄6連霸佳績。

女將林家瑩則在女子鉛球決賽中，以16公尺88的成績打破自己於102年的大會紀錄，達成10連霸不敗神話；女子角力自由式(76級)張惠慈成功摘下金牌，有望挺進2020東京奧運。

運動局長李昱叡指出，台中市代表隊在這次賽會中，總計9人打破6項大會紀錄，5人創2項大會紀錄及1人破全國紀錄，表現十分亮眼，並以總獎牌數153面，排名全國第3，較上屆挺進一名。

李昱叡表示，為肯定選手的努力，市府今年通過「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，將自明年開始按月發放獎助金給予台中市得牌的優秀運動選手，用行動支持運動選手。

(中時 )