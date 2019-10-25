直擊/成立庶民「挺韓女F4」團遭網酸 王奶奶怒嗆：我有罵蔡英文嗎?

「庶民王奶奶」號召一批韓粉阿嬤組成「庶民女F4」，自掏養老金開發「國旗手環」與「總統餅」，欲將獲利捐給國民黨總統參選人韓國瑜作競選基金，更找來因不願黑韓淪落失業的名嘴許聖梅當代言人。影片衝破10萬觀看，王奶奶也成綠營霸凌目標，不但各種人身攻擊辱罵，甚至詛咒活不到明年。王奶奶笑喊「愛與包容」，盼酸民與年輕人珍惜所擁有的，亂罵人只會讓自己丟臉，更讓他這80歲老人心痛。

王奶奶接受《中時電子報》訪問，穿著國旗衣現場唱起《我現在要出征》，歌聲伴隨燦爛笑容。談到自己因挺韓遭綠營霸凌，王奶奶表示：「我很氣耶！還有人罵我們『倒彈』耶，還叫我們『出山』耶！可是也不應該這樣，大家互相尊重啊，為什麼要酸我們呢？我們熱愛的是中華民國，我們今天來挺韓國瑜，我們就是看這面國旗。你們喜歡誰，你們自己去弄，我們有沒有去黑蔡英文什麼？我們都沒有耶！你們那邊我們有嗎？沒有耶！互相尊重！」

王奶奶直言，一大早起床就看到自己被罵的新聞，真的「很氣很氣！」尤其那些網友，真的罵人罵得很難聽，這些話要他說出口都不好意思，像是「倒彈」、「亂花老人年金」、「去死」等話，真的讓老人家看得很難過。

此外，王奶奶也強調，這些來自綠營酸民的攻擊，他雖生氣，但更多的是對國家未來的憂慮。因為韓國瑜主張「愛與包容」，汙穢的言論與負面能量他不會往心裡去，但看著國家發展與國民素養的沉淪，他這種一路苦過來又經歷過台灣榮景的人，真的很傷心。他也奉勸酸民與年輕人們，擁有富裕和平的環境，更要好好珍惜前人的耕耘；擁有民主自由更要修煉民主素養，不是看到立場不同就要攻擊，這反映著個人程度，也讓他這80歲老人看得心很痛！

(中時電子報)