陸媒《環球時報》25日社評評論美國副總統彭斯發表新的大陸政策講話指出，最初的印象是：他對大陸大陸的描述和定性老調重彈，與去年的講話很像。但他對改善美中關係表達了相對積極的態度，強調美國不是要與大陸脫鉤，希望兩國關係有一個美好未來。

社評說，這分講話對大陸的攻擊重複了去年講話的很多內容，比如再次給大陸扣上盜竊美國智慧財產權，軍事化南海，宗教壓迫，向美國企業和影視產業施壓，破壞美國的言論自由的帽子等。另外又在台灣、香港、新疆問題上汙蔑抹黑大陸，干涉大陸內政。

社評認為，講話的一個中心主線是為美國的現行政策唱讚歌，強調對大陸的強硬政策如何英明偉大。這也是去年講話的重心。去年美國面臨中期選舉，彭斯10月4日發表對陸政策講話有為共和黨拉票的明顯意圖，此次他的講話自然也要為明年的總統大選服務。

社評認為，彭斯講話的新意在於，後面部分對與大陸達成貿易協定和改善關係釋放了積極態度。他說美國不想與大陸脫鉤，強調了美中兩國領導人的個人友誼，並且表示希望美中關係給兩國人民都帶來更多福祉，達成一個比較美好的關係和未來。

彭斯表示，美國不會讓各種挑戰阻擋美中關係發展，他強調川普總統對美中達成貿易協定持積極態度，將繼續和大陸進行經濟和文化上的往來。他還說，兩國會繼續在朝鮮半島無核化和中東問題上合作，並且認為這種正確的關係對兩國至關重要。

這些新的表態使得彭斯講話與去年講話形成了差異。這恐怕是大多數人的共同印象。大陸美國問題學者李海東在第一時間解讀說，去年的彭斯講話被不少人懷疑是「新冷戰」的宣言，但他的新講話則要溫和些，似有表達要與大陸「再接觸」的意思。

社評稱，不過要看到，彭斯的個人對陸態度有著冷戰思維的很深烙印，這次講話也充分反映了他對大陸的嚴重偏見。他否定大陸根據本國國情建立政治體制的合理性，雖然表示美國不想與大陸「脫鉤」，但同時誣稱大陸在與世界隔離。他對大陸人權、經濟政策、國防等方面的攻擊都使用了很激烈的語言，從而使人們對他表達願與大陸改善關係是否具有誠意感到困惑。

美方的對華表態以往表現出多樣性和多變性，不僅服務於他們的長期對華戰略，甚至還搞短線操作。因此華盛頓究竟會在對華問題上怎麼走，尚需繼續觀察。

社評認為，陸美關係緊張、貿易戰不斷升級對兩國的利益都造成了損害，大陸不是美國用強硬政策能夠壓倒的，這一現實已在過去一年半中得到充分證明。美國的政治菁英們需要正視對陸搞壓制能力的局限性，做出推動陸美關係朝著真正緩和的方向改善。彭斯說希望大陸對改善陸美關係不光落實在口頭上，這話更應該說給華府自己。

(中時 )