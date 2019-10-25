泰國一位窮漁民，某日在海灘散步時意外撿到一塊象牙黃的固化物。起初他不太確定自己是不是撿到寶，直到經過多方確認後專家們向他表示，這的確是一塊價值連城的鯨魚嘔吐物，也是大家俗稱的「龍涎香」。

據《每日郵報》報導，這名撿到寶貝的漁夫是現年55歲的賈姆魯斯(Jumrus Thiachot)他表示自己是在蘇梅島海灘散步時發現了這14磅(約6.35公斤)重的龍涎香。賈姆魯斯表示，自己的姪子向鄰人宣傳他撿到了一塊龍涎香，聽聞風聲的三名鄰居自告奮勇地幫忙檢查，他們「切了片(cut slices off)」，之後告訴賈姆魯斯，測試沒有成功。

儘管如此，賈姆魯斯還是急於知道真相，所以他聯絡了當局。在星期二時官員帶著大批專家抵達賈姆魯斯家中，並替他這塊「石頭」進行檢測，事實證明賈姆魯斯確實撿到了一塊令他發家致富的寶貝。

根據目前的市價，14磅的龍涎香能售出約320,000美元(約台幣1千萬)的價格。對於每日僅收入400泰銖(約台幣403元)的窮漁夫，賈姆魯斯表示將會出售它。而當局也承諾將會幫助賈姆魯斯將這塊龍涎香賣到更好的價格。

(中時電子報)