沒想到NBA新球季才打沒幾天，就出現如此離譜的違規狀況！《ESPN》權威記者沃納洛斯基25日突然爆料，去年狀元太陽中鋒艾頓沒有通過聯盟禁藥檢測，將遭聯盟處以禁賽25場的「極刑」，太陽與艾頓本人已經接獲聯盟通知噩耗。

不過沃神隨即報導，NBA球員工會已經打算替艾頓提出仲裁，因為艾頓可能因為「非刻意攝取」違規禁藥，期望聯盟高層可以網開一面，盡量降低艾頓的禁賽場次，接下來就看聯盟是否認定艾頓並非刻意，然後才會考慮減少禁賽場次。

身為NBA去年選秀大會狀元，艾頓被譽為聯盟最有前途長人之一，上季場均16.3分、10.3籃板，24日在新球季開幕戰，更拿18分、14籃板及4火鍋的優異表現，幫助太陽124比95痛宰國王，如今蒙上禁藥陰影，艾頓日後勢必遭到質疑。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯報導，這次長達25場的禁賽，將讓艾頓至少損失217萬美元，目前太陽擁有15名保障合約球員，在艾頓禁賽5場後，太陽可以把他移入禁賽名單，然後在11月3日與灰熊賽後簽下第16位球員。

(中時電子報)