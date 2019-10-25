這也太神奇了，逛博物館竟能檢測乳癌，因此撿回一命！一位英國女子日前去愛丁堡造訪博物館，在熱成像攝影機前意外發現左胸有黃光，她回家後立刻赴醫院求診，並被確診為乳癌一期，她形容這是「改變人生」的經歷，非常不可思議。

綜合外電報導，英國41歲婦女吉兒（Bal Gill）吉兒今年5月參觀蘇格蘭愛丁堡「暗箱和幻影世界」（Camera Obscura and World of Illusions）博物館，她在發現左邊乳房異狀後，趕緊諮詢醫師，得知自己罹患初期乳癌。

館方指出，吉兒站在館內熱成像攝影機（thermal-camera）顯示螢幕前，螢幕能展示身體冷熱部位，她看見自己左邊乳房發出黃光。吉兒以手機拍下熱成像掃描照片，並回到倫敦以西的史勞區（Slough）家中後，她尋求醫療建議並接受診斷。

吉兒之後接受乳房切除手術，並被告知在11月進行最後一次手術，往後就不再需要接受化療或放射治療。

吉兒透過聲明形容這是「改變人生」的經歷，她說：「我注意到自己左胸有一個熱區塊。我們認為這是異常狀況，並看看其他人，他們沒有相同情況。」

「暗箱和幻影世界」總經理強生（Andrew Johnson）指出，館方「事前不知道」他們的展覽可以透過這個方式測出癌症跡象。

醫師有時會使用熱成像攝影機為病患進行乳癌篩檢，但乳癌防治慈善機構Breast Cancer Now指出，就發現腫瘤而言，這種非侵入性檢測方式並不如乳房X光攝影有效。

(中時電子報)