國民黨總統候選人韓國瑜去年參選高雄市長時，成功帶動話題和風潮，聲勢輾壓民進黨，在通過國民黨黨內初選後，韓國瑜也不斷拋出議題，要帶動話題聲勢。就有網友整理過去2年來的台灣政壇的網路聲量比較走勢圖，感嘆「韓國瑜驗證賴清德說韓是百年難得一見政治奇才」。

Google 搜尋趨勢圖。(圖/截自 天下華人 Youtube頻道)

Youtube帳號天下華人整理過去5年來台灣政壇的幾位主要政治人物，包括民進黨蔡英文總統、台民黨黨主席.台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘的網路聲量，統計時間自2014年10月到2019年10月。資料來源則是Google Trends（Google搜尋趨勢）。

圖片中可見柯文哲、蔡英文分別在2014年、2016年分別達到一波高峰風波值，而韓國瑜則是到去年9月開始的九合一大選期間，網路聲量爆衝一大波，遠遠超過對手陳其邁、蔡英文、柯文哲等人。

值得一看的是，若以「韓國瑜P.K蔡英文」『單挑對決」，韓國瑜的網路聲量雖有高低起伏，但始終沒有低於過蔡英文。

看完該影片的網友也紛紛留言。「百年難得一見政治奇才韓國瑜」、「不離不棄，堅定不移，通過黑暗迎向光明未來」、「今年雙十節國慶，全台愛國心高漲，就是韓總最真實的民調」。

(中時電子報)