有大陸「最美製作人」夏米雅，不止是長的漂亮的才華美女，近兩年還勤練瑜咖，練出一身玲瓏有緻的好身材，日前在個人IG粉專曬出一張瑜珈照，只見她挺美胸，秀出超緊緻的S曲線，讓學生驚呼直嘆：好身材配好比基尼！

夏米雅示範伸展髖關節加入單腳站姿。（圖／翻攝自夏米雅IG）

超扯瑜珈姿勢都難不倒夏米雅。（圖／翻攝自夏米雅IG）

夏米雅外型神似張柏芝，4年前曾在台推出《彼岸花》音樂專輯，公司老闆為守信當年與已故影視大亨楊登魁的約定，還海撒千萬為她製作音樂，近兩年她潛心勤練瑜珈，練就一身令人超羨慕身材，除了取得多張證照，包括美國瑜珈聯盟RYT200 師資，甚至還有體適能協會AFAA WT重訓教練，更順利於台灣擔任瑜珈老師。

夏米雅明年除計畫推出新單曲，還規劃推出瑜珈寫真，示範伸展髖關節加入單腳站姿，目前寫真仍在籌備階段，夏米雅po文表示「大解放很害羞，但其實我自我練習的時候穿更少」。她的學生紛紛留言：「挺美胸秀出她那超緊緻的S曲線，」、「這身材太厲害了！」

(中時電子報)