行政院長蘇貞昌轟香港聖公會秘書長管浩鳴是「牽猴仔」（姚志平攝／資料照片）

涉嫌犯下箱屍命案的港男陳同佳，傳出委託前總統馬英九的友人、理律律師事務所資深合夥人陳長文擔任辯護律師，儘管事後訊息遭否認，但行政院長蘇貞昌剛剛受訪時仍痛批，原來馬英九的密友律師早已到香港替港府的反送中解套、擘劃，馬英九再來哽咽同情，「政協牧師管浩鳴居間跑腿、牽猴仔」，現在魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形，如果不小心，「台灣被賣了，我們還在幫人家算錢咧，哼！」

蘇貞昌所引用的「牽猴仔」，為台語用詞，一般用來形容替男女媒介色情、拉攏不正當關係的「仲介行為」，使用時機多為負面時候。因此，蘇貞昌以「牽猴仔」形容香港聖公會秘書長管浩鳴，用語是相當強烈，政府官員罕見公開使用該用語。

管浩鳴昨日傳出曾到過「理律」律師事務所，消息曝光，傳出委託的律師可能就是「理律」的資深合夥人陳長文。但事後管浩鳴接受香港媒體訪問澄清，受委託的不是陳長文本人，而是「理律」的另一位星級律師，身份不便透露。此外，管浩鳴也表示，陳同佳可能延遲3個月，待台灣總統選舉後，才到台灣投案。

對此事件發展，蘇貞昌剛剛前往立院接受備詢前，被媒體問到陳同佳可能在選後才來台灣，是否會引起政治聯想？蘇貞昌說，現在看來政府步步為營是對的，原來早在幾個月前，馬英九的密友律師（指陳長文），已經到香港替港府反送中解套、擘劃。

蘇貞昌表示，馬英九的律師為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害家屬，「政協牧師居間跑腿、牽猴仔」，國民黨再來吆喝、唱和，現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形，「如果我們不小心謹慎，台灣被賣了，我們還在幫人家算錢咧！」說完，還「哼！」了一聲，隨即轉頭離去。

(中時 )