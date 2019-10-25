本報資料照

全球暖化導致極端氣候，台灣也將從秋末進入冬季。中央氣象局今（25）日表示，低溫特報自今年11月1日起增加黃色、橙色、紅色燈號，分別代表「寒冷」、「非常寒冷」及「嚴寒」3種等級發布。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，低溫型態大致分兩大類，一是乾冷或伴隨輻射冷卻影響，早晚低溫，白天日照後溫度回升；二是冷空氣不斷移入或濕冷導致整天低溫。

為針對低溫不同型態、不同影響做更明顯區分，中央氣象局邀集中央各相關部會、直轄市及縣（市）政府研議，完成低溫特報分級標準之訂定，以黃色、橙色及紅色3燈號發布低溫特報。

黃色燈號（寒冷）：平地氣溫降至攝氏10度以下；橙色燈號（非常寒冷）：平地氣溫降至攝氏6度以下，或降至攝氏10度以下且連續24小時氣溫低於攝氏12度；紅色燈號（嚴寒）：平地氣溫連續24小時低於攝氏6度。

馬祖地區因緯度較高，當地冬季氣溫較其他地區低，發布低溫特報的氣溫門檻會再低4度。

(中時 )