台灣光復74周年，新黨晚間將舉行「台灣再光復」晚會，新黨主席郁慕明上午接受POP撞新聞訪問，邀請民眾下班後前往凱道共襄盛舉，郁慕明也說，明年大選，新黨支持韓國瑜，但希望政黨票給新黨機，另外台北市新黨也確定將提名3席立委。

郁慕明說，新黨每年都紀念光復節，今晚六點新黨將在凱道舉辦慶祝光復節74周年活動，由庶民來談對當前時政的看法，由庶民公審蔡英文，新黨沒有設定晚間有多少人要出席活動，只是希望大家不要忘記光復節。

郁慕明在訪談中也提及總統支持韓國瑜，引發主持人黃暐瀚好奇，郁慕明解釋，新黨總統雖有推楊世光參選，但這是新黨整體佈局，也是公開陽謀就是，推楊世光是因應單一選區兩票制 非藍即綠的現實，有推侯選人才有機會宣揚新黨的理念，所以楊世光也說參選是為大局，總統只能集中支持韓國瑜，拉下蔡英文。

至於立委方面，郁慕明說，台北市區域確定要推出3席立委，都是非常有代表性的人物，本來新黨若推8席，則其中當然有王秉忠，但現在是3席， 至於新北也會出席人選，人數未定。

對於韓國瑜過去因接近前總統李登輝造成與新黨宿怨，郁慕明則說，一個政黨存在的意義是監督，今天新黨就是監督，韓國瑜過去種種，很多個人還在計較 ，但作為政黨不能因為過去就排斥韓， 要追求下一代幸福 ，韓、蔡兩人相比當然支持韓國瑜，如果還三心二意，不就是幫著蔡英文嗎？所以我所代表的新黨就是不要去談過去，當前目標就是下架蔡英文。

(中時 )