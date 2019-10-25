馬俊麟和王瞳爆出不倫戀後，召開記者會過程處處護航王瞳，甚至透露與正宮梁敏婷僅靠通訊軟體說話，兩人婚姻關係似乎降至冰點，不過昨晚梁敏婷PO出影片，只見馬俊麟裸著上身抱著兒子玩樂，讓外界好奇夫妻關係似乎修補成功？
梁敏婷昨天先是PO出狗的照片，表示曾經救過一隻流浪狗，雖然牠已經當天使好幾年，但還是會常常想起牠，接著嚴肅表示：「大多數人可以決定自己的命運，但動物卻不能，希望星星元元以後也可以像父母一樣去愛和保護小動物」，接著PO出的影片，則是馬俊麟裸著上半身，抱著兒子和家中狗兒玩耍的畫面，父子倆可說盡情享受著天倫之樂，似乎透露出夫妻關係已逐漸回溫。
看見一家人幸福洋溢的模樣，也讓網友紛紛獻上祝福，「但願之後能常看到你們夫妻倆的同框照，看來勝利已在妳手中，為妳感到高興」、「祝你們一家人永遠幸福美滿，俊麟要做一個好老公、好爸爸」、「一定要幸福哦！有愛的家庭」。
(中時電子報)
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