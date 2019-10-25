NBA新球季才打兩天，受傷狀況就層出不窮了嗎？因為光在24日，就有國王前鋒貝格利(右手大拇指)、黃蜂前鋒巴坦(左手中指)及巫師後衛麥克雷(右手無名指)3人手指骨折，其中身為國王主力的貝格利傷情最慘，至少缺席4到6周。

貝格利是去年選秀榜眼，也是國王極力栽培的潛力新秀，昨天開幕戰上場28分鐘，貢獻14分、10籃板的雙十數據，沒想到卻因手指骨折傷勢，至少缺席4到6周時間，這對國王總教練華頓來說，無疑是個壞消息，也讓調度更加困難。

擁有「法國飛人」封號的巴坦，雖然才30歲，上季表現卻陷低迷，場均只有9.3分、5.2籃板，不過仍被看作黃蜂主力之一，如今隨著他的左手中指骨折，預估至少缺席3到4周時間，黃蜂可以好好趁機磨練新秀，靜待巴坦傷癒歸隊。

至於身為巫師替補後衛的麥克雷，由於沃爾可能提前整季報銷，麥克雷原本必須扛下不少後場時間，24日也打了23分鐘，拿11分、5籃板及3助攻，如今他的養傷時間未定，也讓巫師後場戰力更加空虛，接下來畢爾的肩膀壓力更重。

(中時電子報)