拳頭緊握，一直到「火球男」劉致榮再賞給日本隊一個K，比賽結束。睽違18年後，亞洲盃棒球錦標賽，中華隊再度奪冠。棒球賽結束的時候，沒有人心裡不替「中華隊」高興，那一身的藍，是多麼熟悉，而且順眼。他們是我們的孩子，每個熱愛棒球的人心中的偶像。

但為什麼，一扯到政治，「中華」及「藍」就成了十惡不赦的圖騰？為什麼，我們引以為傲的年輕人，有部分的人被洗腦成只能愛台灣？為什麼，從幼稚園開始，就有人不放過小朋友，有計畫的把每個父母的心頭肉變成奪權的工具？

現在，連非洲的小孩都可以拍影片「黑韓」，據說，只要花新台幣650元就辦得到；國中老師出考卷，可以用「卑鄙」來影射一個韓總管，學生敢反抗嗎？老師要考，學生敢不答嗎？遊覽車上幼稚園天真無邪的小朋友，被有心人誘導不可以喝酒，不然會變成韓國瑜。這是什麼社會？這是什麼世道？為人父母者，沒有感受嗎？

被高雄市政府補助經費十年的「大港開唱」，更是令人不忍卒聞。年輕人可以有看法、有主張，對政治人物有意見，可以提出批判，甚至可以用自己的選票，下架自己討厭的人；但誰說可以把一個禿頭的人的頭，說成是龜頭？

莫忘世上禿子也不少，蘇貞昌聽了，沒有一絲嫌惡嗎？兵敗高雄的行政院副院長陳其邁，還到場向這群拿政府預算痛罵特定政敵的人致意，更是令人費解。蘇貞昌和陳其邁都有下一代，如果今天換成別人如此口不擇言的罵他們，他們的小孩會怎麼想？人同此心，心同此理，只有不入流的一小撮人才敢如此囂張。

為了爭權奪利，綠營放任支持者製做影片或散發仇恨，戕害國家未來的主人翁；2019年的關鍵字，難道一定要是「黑」嗎？當我們看棒球的時候，有哪一個球迷會因為中華隊身穿藍色球衣，憤而拒看嗎？當我們去看演唱會或施放煙火時，就一定得高喊：「我台灣，我驕傲」嗎？當我們看到自己視若珍寶的孩子，在演唱會上、在課堂上、在遊覽車上被有心人操弄時，我們還要視若無睹嗎？

有人在網路上貼文說，有很多為人父母者，還未決定總統要投給誰，但只要拿「大港開唱」的影片給這些人看，大家都說一定要投給韓國瑜。

大家都知道民進黨很會選舉，甚至有人說新潮流「頭腦好，心腸壞」。如果，為人父母者都不願意小孩子成為政治的工具；如果，有良心的教育工作者都期期以為不可；如果，大家憂心忡忡卻無能為力，那就是我們自己的問題了，自己要承擔的苦果。這絕不是什麼歷史共業，更不是什麼救贖；投下你的厭惡，投下你對下一代的不捨，就像「火球男」劉致榮投出最後一球一樣，美好的結局，都掌握在你我手裡。

(中時電子報)