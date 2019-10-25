網友討論韓國瑜戰術。

國民黨總統參選人韓國瑜近來話題不斷，不停拋出政策議題，一例一休、故宮、年金改革，連李佳芬都在菲律賓拋出課綱議題，話題一波接一波，媒體的畫面都是韓國瑜，讓網友驚呼：去年的他回來了！

網友在PTT上發文表示，韓國瑜近來頻頻拋出議題，但卻又不做深入討論，「讓媒體、甚至是對手來討論」，這種戰法在去年有個名堂，叫做「議題的內容和可行性不重要，重要的是大家開始討論高雄、關注高雄了」，去年韓團隊確實使用這種戰法打熱了媒體、網路的聲量，而現在打出一模一樣的戰法，「難道去年的那個男人回來了？」

網友表示，名嘴黃世聰曾說過，「韓陣營戰法就是要佔據所有目光的焦點，因此每天都會有一個金句、一個想法產生。只要韓是網紅第一名，討論熱度最高，就能排擠掉所有人的戰法，獲勝的機會就越大。就是想辦法占領媒體的焦點！」而這也跟去年打贏高雄的戰術如出一轍！

但PTT上的酸民依舊對這種說法不買單，表示「散彈打鳥，沒中臉皮厚厚裝沒事，中就贏了」、「現在是逆風 他的網路聲量是看他笑話」、「亂槍打鳥，結果打死自己」、「去年是順著DPP逆風打贏的，結果現在韓自己打到逆風」、「腦袋是要多不靈活才會想複製去年的模式，此一時彼一時是沒聽過嗎」、「今年被看破手腳」、「人設已經崩壞了還在搞這個」。

(中時電子報)