萬華「鑽石大樓」艷名遠播，近來遭外籍軍團入侵。警方逮捕4國賣淫女子42人。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

萬華康定路上的「鑽石大樓」，常有私娼在裡面經營一樓一鳳賣淫，蔡政府南向政策實施後，又引來大批泰國、越南籍女子聚集賣淫，萬華警分局經循線追查，23日會同移民署以「封樓查抄」的方式，逐層搜索、破門查緝，共逮捕應召站負責人、把風共10人，4國賣淫女子42人，鶯鶯燕燕被抓的雞飛狗跳，全案依妨害風化、人口販運防制法等罪送辦。

萬華警封樓查抄42名賣淫女 業者逼打停經針接客

警方指出，鑽石大樓過去就有不少台籍私娼在此租屋，她們會到樓下的小巷內「站壁」，與男客講好價錢再帶回性交易，外籍賣淫女入侵後，不少業者也選擇該樓為據點，租屋讓外籍女子在此賣淫，因此入夜之後，經常可見不少女子花枝招展，在暗巷內攬客，嚴重影響觀感。

警方經連月追查，日前會同移民署將整棟大樓出入口封鎖，再以逐層清樓方式，持搜索票強制破門，循線逮捕10名業者及把風人員，另將42名賣淫女子（泰國28人、越南6人、大陸2人、本國籍6人）循線逮捕。

現場並查扣帳冊、保險套及潤滑劑等證物，賣淫女子有的是嫁來台灣取得身分證的外配，有的則是持觀光簽證，價碼則由1500至3500元不等，不少女子都辯稱剛住進來，還沒有接客就被抓了，說詞避重就輕，疑似業者事前教導。

警方更查出不肖業者為剝削賣淫女子，除扣住對方的護照證件，有的還會逼迫施打停經針，讓女子可以長期接客，警訊後依妨害風化、違反移民法等罪送辦，另擴大追查背後的應召集團網絡。

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