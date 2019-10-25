謝祖武臉書。（圖片摘自謝祖武臉書）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

名主持人謝震武怒飆國民黨總統參選人韓國瑜的一席話，讓韓粉們非常憤怒，紛紛表示不能接受這樣抹黑的批評，紛紛要出征到謝震武的臉書，但是可能搞錯棚，竟把知名藝人謝祖武的臉書當成謝震武的臉書，留言抨擊。讓網友大驚錯把馮京當馬涼！

謝震武昨在政論節目《新聞面對面》上怒飆韓國瑜整整12分鐘，謝痛批韓國瑜不要說話都不經大腦，從故宮一次展出，到金子變成綠色的議題都是想說什麼就說什麼，要記住「一言興邦，一言喪國」。韓國瑜現在是總統候選人，所有話語都應該嚴肅以待吧！

只是，謝震武的批評，讓韓粉非常不能接任，憤努的想找謝震武的臉書表達自己的意見，但卻不知為何，竟跑到謝祖武的臉書留言表示，「我愛韓國瑜唯一支持庶民總統」、「從社團分享過來的…沒想到從小看你到大居然是綠趨的打手…真是令人心痛」、「不要以為代言氧氣人參就可以對我們韓總下指導棋」等的評論，讓網友大開眼界，怎會錯把馮京當馬涼！

對此，批踢踢網友表示，「哈哈哈笑死」、「應該等火在燒的旺一點才對」、「他一定是黑人問號」，但也有網友認為，「去謝祖武的都是反串啦！韓粉如果去謝震武那邊鬧根本是自尋死路，會被告到脫褲吧」、「反串太明顯了，是說1450亂人該怎麼算」、「1450又反串出征了」、「反串的吧」！

(中時電子報)