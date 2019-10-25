英國艾塞克斯郡23日驚傳貨櫃車藏有39具屍體命案，且據英報導，死者皆為大陸公民，震驚全球。對此，大陸駐英國使館已派負責領事事務的公參抵達埃塞克斯郡。據外媒報導，艾塞克斯郡警方表示，39具屍體目前「據信」為陸籍，而陸駐英大使劉曉明也表示，目前尚未確認死者皆為陸籍。

據外媒報導，艾塞克斯郡警方表示，39具屍體目前「據信」為陸籍，而陸駐英大使劉曉明也表示，目前尚未確認死者皆為陸籍。

英國警方在艾塞克斯郡（Essex）華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park）發現39名屍體，其中死者中有38名成年人和一名少年，目前警方已逮捕貨車司機並對該案件進行調查。

據英國廣播公司（BBC）與華盛頓郵報（Washington Post）25日報導，警方目前開始將39名屍體從提伯利港移至鄰近雀姆斯佛德的布魯菲爾德醫院，並確保死者尊嚴。艾塞克斯郡警方發言人表示，復原屍體將會需要很長一段時間。

對於死者據信皆為陸籍，大陸駐英大使劉曉明推特發布聲明：「駐英使館已派負責領事事務的公使銜參贊抵達艾塞克斯郡，並與英國當地警方取得了聯繫。英國警方表示正在核實遇難者身份，尚無法確定遇難者是陸籍。」

The Chinese Embassy has sent a team led by the minister-counsellor in charge of consular affairs to Essex, England. They have met with the local police, who said that they are verifying the identity of the 39 deceased, whose nationality still cannot be confirmed. — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) October 24, 2019

關於39名屍體國籍，各家外媒說法不一。據BBC與華郵報導「據信」為陸籍，而美聯社報導指出，死者全是大陸國籍。

(中時電子報)