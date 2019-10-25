英國艾塞克斯郡23日驚傳貨櫃車藏有39具屍體命案，且據英報導，死者皆為大陸公民，震驚全球。對此，大陸駐英國使館已派負責領事事務的公參抵達埃塞克斯郡。據外媒報導，艾塞克斯郡警方表示，39具屍體目前「據信」為陸籍，而陸駐英大使劉曉明也表示，目前尚未確認死者皆為陸籍。
英國警方在艾塞克斯郡（Essex）華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park）發現39名屍體，其中死者中有38名成年人和一名少年，目前警方已逮捕貨車司機並對該案件進行調查。
據英國廣播公司（BBC）與華盛頓郵報（Washington Post）25日報導，警方目前開始將39名屍體從提伯利港移至鄰近雀姆斯佛德的布魯菲爾德醫院，並確保死者尊嚴。艾塞克斯郡警方發言人表示，復原屍體將會需要很長一段時間。
對於死者據信皆為陸籍，大陸駐英大使劉曉明推特發布聲明：「駐英使館已派負責領事事務的公使銜參贊抵達艾塞克斯郡，並與英國當地警方取得了聯繫。英國警方表示正在核實遇難者身份，尚無法確定遇難者是陸籍。」
關於39名屍體國籍，各家外媒說法不一。據BBC與華郵報導「據信」為陸籍，而美聯社報導指出，死者全是大陸國籍。
(中時電子報)
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