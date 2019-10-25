國民黨團召開記者會畫面(圖由國民黨團提供)

面對陳同佳案，民進黨政府態度前後不一致，遭記者質疑內政部長徐國勇竟回嗆記者，陸委會主委陳明通也回嗆藍委。對此國民黨立法院黨團今日召開記者會，黨團首席副書記長陳宜民痛批徐國勇和陳明通有失官箴，忘記身為人民公僕應該扮演的角色，藍委賴士葆更指出，徐國勇說謊，應該下台。

賴士葆表示，民主國家人民最大，人民是主人，民進黨從黨外時期就這樣說，執政後卻變成官最大人民最小，蔡英文2016年3月時表示人民對官員講話可以大聲一點，官員若聽不到可以拍桌，結果蔡政府官員一個比一個兇，蘇貞昌罵藍委馬文君，各部會首長跟著效法，面對立委媒體都比對方兇。

賴士葆還說，連陳水扁都不相信徐國勇見管浩鳴時不知道他是政協委員，也就是徐國勇說謊，說謊的部長一定要下台。

藍委林奕華則說，民進黨政府之前的操作就是政治凌駕法律，現在髮夾彎，所以惱羞成怒，徐國勇也無法說清楚為什麼跟政協委員密會。徐國勇和陳明通完全沒有民主風度，官員行使職權就應該清楚說明，不應該回答不出來就動怒。

藍委許毓仁質疑，為何總統和行政院長可以隔空指導辦案，告訴檢調單位要怎樣辦？原本地檢署已對嫌犯發布通緝令，如今檢調單位卻被閹割，這不是政治凌駕司法，怎樣是政治凌駕司法？他也要求徐國勇公布密會管浩鳴時的錄音帶。藍委陳玉珍也說，民進黨政府政治指導辦案，對中華民國在國際的司法形象傷害很大。

(中時 )