針對內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通在立法院嗆記者、嗆在野黨立委，國民黨立委陳玉珍、陳宜民、賴士葆等人25日舉行開「徐國勇好大官威，睜眼瞎話死不認錯」記者會，諷刺徐國勇姑婆芋吃多了不但會失智還會上火，並抨擊陳明通先前主張拒絕陳同佳入境又否認，睜眼說瞎話，這就是民進黨完全執政的嘴臉。

(中時 )