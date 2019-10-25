藍委批徐國勇好大官威、陳明通睜眼說瞎話 10:432019/10/25 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委陳玉珍（左起）、陳宜民、賴士葆等人25日舉行開「徐國勇好大官威，睜眼瞎話死不認錯」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通在立法院嗆記者、嗆在野黨立委，國民黨立委陳玉珍、陳宜民、賴士葆等人25日舉行開「徐國勇好大官威，睜眼瞎話死不認錯」記者會，諷刺徐國勇姑婆芋吃多了不但會失智還會上火，並抨擊陳明通先前主張拒絕陳同佳入境又否認，睜眼說瞎話，這就是民進黨完全執政的嘴臉。 (中時 ) #徐國勇 #陳明通 #立委 #大官 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳同佳出現在桃機抓不抓？徐國勇：來台灣就抓 13:102019/10/21 政治 徐國勇坦承 曾見過陳同佳牧師管浩鳴 19:412019/10/21 政治 徐國勇：陳同佳要來台 必須臨櫃辦理入台簽證 10:112019/10/24 政治 立場變不准問？徐國勇嗆記者：講話客氣點！ 10:152019/10/24 政治 媒體質疑綠營髮夾彎 徐國勇：講話客氣點 11:082019/10/24 政治 徐國勇不知管浩鳴是政協 藍委：維基百科都查的到 13:082019/10/24 政治 徐國勇嗆記者引爆爭議 謝寒冰四字狠酸網大讚！ 14:032019/10/24 政治 徐國勇嗆中時記者 韓國瑜：部長應道歉 16:552019/10/24 政治 名嘴徐國勇打臉部長徐國勇 04:102019/10/25 時論廣場 徐國勇嗆記者又涉嫌說謊 國民黨團要他下台 10:342019/10/25 政治 政治熱門新聞 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 他怒飆韓十分鐘 網驚知識藍不演了！ - 政治 他節目十分鐘狂批韓國瑜 韓粉看完怒反擊了！ - 政治 韓是草包？「韓黑教父」懺悔：我們都錯了！ - 政治 火爆槓徐國勇 中時記者藍孝威一句話再嗆1450 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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