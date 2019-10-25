台灣超商的微波食品越來越多元化，從鹹食到甜點一應俱全。近日PTT上有網友貼文詢問，大家覺得超商微波食品界的霸主是誰呢？並在文中表示，自己的最愛是辣味炸雞球，即便知道吃一包等於90分鐘的運動白做了，她仍無法抵擋美食的誘惑！

近日一名網友在PTT發文表示，在超商眾多微波食品中，自己最愛的是辣味炸雞球，即使知道吃一包，就等於把今天辛辛苦苦做運動消耗的熱量通通補回來，她還是禁不住美食的誘惑，要去買一包來吃！

網友在PTT發文表示，在超商眾多微波食品中，自己最愛的是辣味炸雞球。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，吸引不少同好回應，「真的！辣雞球超好吃」、「我也好喜歡辣雞球喔！都要加一堆醬」、「辣雞球的銷量真的很好呢」、「從國中吃到現在了」除此之外，有版友也分享自己的口袋名單，「超商的鍋貼很香很好吃」、「雞球有時又濕又柴，鍋貼比較厲害」、「起司雞塊也很推」、「當然是蒜味鹹酥雞」、「一定沒試過韓式炸雞吼」。

(中時電子報)