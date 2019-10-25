涉嫌犯下箱屍命案的港男陳同佳傳出委託前總統馬英九的友人、理律律師事務所資深合夥人陳長文擔任辯護律師。行政院長蘇貞昌受訪以「魔鬼一一現形」酸藍營替港府自「反送中」解套，前國民黨主席洪秀柱稍早受訪表示，陳長文一定是去談正式事情，不會像民進黨所說的這麼邪惡，民進黨的說法藏有計謀，尤其是蘇貞昌的說法，可信嗎？

蘇貞昌受訪表示表示，馬英九的律師為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害家屬，「政協牧師居間跑腿、牽猴仔」，國民黨再來吆喝、唱和，現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形。

洪秀柱則回擊說，陳長文一定是去談正式事情，不會像民進黨所說的這麼邪惡。民進黨的說法藏有計謀，她感到不以為然。她反問，長期以來民進黨的說法、尤其是蘇貞昌的說法，可信嗎？

洪秀柱指出，整個事情大家看得很清楚，今天政府反反覆覆的說詞，完全欠缺法律常識的說法，不管行政院長、內政部、陸委會也好，前後對照他們的說詞，不可思議的法律常識欠缺，讓人笑掉大牙，我們怎麼好意思說自己是法治國家？

(中時 )