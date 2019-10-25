國民黨總統候選人韓國瑜近期爭議言論不斷，讓團隊回應疲於奔命，讓名主持人謝震武終於忍不住，在其主持的節目上怒飆韓國瑜12分鐘，盼韓要記住一句古語，「一言興邦，一言喪國」。韓粉看完紛紛痛罵，「你的言論，只不過是讓人民唾棄你為虎作猖！」。

謝震武昨(24日)在政論節目《新聞面對面》上怒飆韓國瑜，要韓記住一句古語，「一言興邦，一言喪國」。韓國瑜現在是總統候選人，所有話語都應該嚴肅以待吧！會有此一說，是因為韓國瑜曾稱故宮展品應該要一次展出，照現行展出方式一批接一批展，看一次要幾十年，韓認為應要讓故宮一次轟動全世界。

謝震武對此火力全開，直言故宮老早就在數位化了，而且已經做了80%！那故宮已經數位化，請問人有因此而變多？謝痛批張善政搬出數位故宮根本就是在幫韓國瑜圓謊！謝更反問張善政，當韓國瑜說出這些話時，國政顧問團要不要負責？謝更提醒韓國瑜，政治人物說話不是說給自己聽的，是說給老百姓聽的。

徐姓女網友在韓國瑜相關臉書社團「村長全國粉絲團」貼文，節錄全文如下。

「謝震武到底在兇什麼？民進黨政府做那麼多壞事，百姓都看不過去了，也沒聽你說什麼！就一句在3000公尺處設旗桿，有那麼嚴重嗎？在電視台狂飆10分鐘？自X時報還大篇幅報導，什麼溫和的人？我看過很多溫和的人都被洗腦的很徹底。」

韓粉在臉書社團發文。(圖/截自 臉書社團)

「律師出身，可以當媒體前罵人？就像那些當官的，官威好大！去質詢到底台灣政府發生了什麼重大弊案，比一隻旗桿重要吧？你的言論一出，引起很多善良百姓傻眼！你的行為，就像那個徐大官，用兇狠的語言對待記者一樣！如果是你被當眾羞辱，你會像那位記者一樣沉的住氣嗎？」。

「滿朝都是律師出身的高官，你的言論，只不過是讓人民唾棄你為虎作猖！自以為你是正義之士嗎？抓住韓的小辮子猛打！請問：你有為台灣百姓問問中央政府的肥貓分贓嗎？自X亂報，是全台灣最黑的報紙，早期都送報給商家免費看，不斷的用仇恨的文字，洗腦善良的百姓！丟人石頭，小心自己被砸到，自X亂報，總有一天，你也會被下架的！民心思變，難道你們還自我感覺良好？」。

(中時電子報)